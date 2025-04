Andressa Urach confirma candidatura: "Colocar ordem no país"

Andressa Urach defende prostitutas e confirma candidatura a deputada - Foto: Reprodução

Andressa Urach anunciou sua candidatura a deputada federal e causou polêmica ao afirmar que as prostitutas “combatem a pedofilia”. A ex-modelo e influenciadora usou as redes sociais para divulgar sua decisão e defender o reconhecimento das profissionais do sexo.

Em seu pronunciamento, Andressa relembrou sua trajetória e declarou que quer "colocar ordem no país". “Eu vim da pobreza, me prostituí muitos anos para mudar a vida da minha família e eu consegui. Escreve aí: a ex p*ta vai mudar ano que vem esse país”, disse.

Ela também destacou o papel das acompanhantes na sociedade, afirmando que elas contribuem para a satisfação de homens e ajudam a evitar crimes. “Graças a essas profissionais, alguns homens acabam se distanciando das nossas crianças. Talvez você devesse refletir sobre isso”, declarou.

A declaração gerou grande repercussão na web, dividindo opiniões sobre sua candidatura e suas afirmações.