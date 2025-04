Andressa Urach perde a paciência com homens sujos: "Cansei de ser enganada"

Influenciadora recomendou que os homens cuidem da aparência - Foto: Reprodução

Andressa Urach usou suas redes sociais para fazer um desabafo direto aos homens sobre higiene e autocuidado. A ex-Miss Bumbum e criadora de conteúdo adulto não economizou palavras ao listar o que considera essencial para um parceiro.

“Cortem as unhas das mãos e dos pés, escovem os dentes, passem desodorante, lavem a neca quando fizerem as necessidades, porque não adianta só passar lencinho umedecido”, disparou Urach em vídeo.

A influenciadora foi além e recomendou que os homens cuidem da aparência: “Passa um perfuminho na virilha, seja um homem cheiroso, simpático, agradável, não fique falando besteira. E outra coisa: vocês têm que se amar, se valorizar, fazer um botox, uma academia, se cuidar.”

A declaração logo viralizou nas redes sociais, com seguidores debatendo suas falas. Urach ainda reforçou sua preferência por parceiros que se depilam.

“A gente merece vocês lindos, gostosos e sarados. Foi o tempo dos homens das cavernas, que acham que tem que ser peludo lá embaixo. Dá uma bela de uma depilada. Sem cheiro ruim lá embaixo, sem gosto ruim lá embaixo, porque a gente não é obrigada”, disparou.

No final do vídeo, Andressa surpreendeu ao revelar um novo critério inusitado antes de se envolver com alguém.

“E outra coisa: mamãe cansou de ser enganada. Quer ficar comigo? Além de fazer os exames, tem que mandar fotinho da neca pra provar que está tudo certo. Deu, eu cansei de ser enganada. É sobre isso”, concluiu.