Andressa Urach rompe o silêncio sobre entrada do filho em site adulto

A produtora de conteúdo adulto Andressa Urach rompeu o silêncio e comentou sobre a entrada de seu filho Arthur, de 19 anos, no universo adulto. Ela celebrou a nova fase do rapaz, que criou um perfil para a venda de conteúdo erótico na Privacy.

Em postagem no Instagram, Urach escreveu: “Bem-vindo, meu filho”. A ex-Fazenda e o filho já haviam iniciado uma parceria nesse universo, mas o rapaz ficava apenas nos bastidores. Arthur é o responsável por produzir os conteúdos pornográficos comercializados pela modelo nas plataformas.

Dessa vez, o rapaz deu um passo mais ousado e decidiu que vai produzir o próprio conteúdo e ele garante que vai gerar “impacto”. O jovem também afirmou que a decisão de aderir à plataforma adulta foi pensada para trilhar sua própria trajetória e para “caminhar sozinho”.

Ele também disse que pretende despertar a curiosidade do público, mas não revelou se vai vender apenas fotos ou filmes pornôs também. “Eu estou muito feliz, porque eu sempre incentivei o Arthur a criar um perfil. Agora que ele tomou essa decisão, eu acredito que vai ser maravilhoso para a liberdade financeira dele. O Arthur já tem toda a sabedoria que precisa e vai andar com as próprias pernas muito bem”, comentou Andressa.