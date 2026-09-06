Andressa Urach volta para o marido após pegação intensa em reality

Siga o A TARDE no Google

Andressa Urach está casada novamente. A criadora de conteúdo adulto anunciou que retomou seu casamento com o empresário musical Flávio Giglioli, cerca de uma semana depois de protagonizar cenas de pegação intensa com homens e mulheres no reality Rancho do Maia.

O anúncio oficial foi feito em seu perfil do Instagram, neste sábado, 5. “Voltei com meu marido! Ele veio cmg hj no meu evento. Amo meu marido mais que tudo nesse mundo!!! O amor sempre vence”, escreveu ela na legenda da publicação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No post, a loira ainda confessou que os dois completam um ano de casamento neste mês, mesmo com as idas e vindas. “Esse mês fazemos um ano de casamento, não tive coragem de pedir o divórcio, meu coração não deixou. Te amo pra sempre! Relacionamento fechado”, concluiu.

Vale lembrar que o romance chegou ao fim em junho de 2026, após confusões marcadas por crises de ciúmes e divergências sobre o envolvimento dele com plataformas de conteúdo adulto.

Andressa Urach no Rancho do Maia

Em agosto, Andressa Urach fez uma participação polêmica no reality show Rancho do Mais, organizado e exibido pelo influenciador Carlinhos Maia em sua fazenda particular.

No local, a famosa protagonizou cenas de sexo e beijos quentes com diversos membros, sem distianção entre homens e mulheres. Algumas das cenas foram gravadas e publicadas na web, viralizando imediatamente.

RANCHO DO MAIA: Andressa Urach e Vini Bruno se pegando no Rancho 😮😮😮 pic.twitter.com/MXtq2YP2xH — SIGACRUSH  Comentarista de fofocas e Sub-Celebs (@sigacrushofc) August 16, 2026

No programa, ela também se envolveu em uma confusão com a cantora MC Mirella. As duas chegaram a quase se estapear e precisaram ser contidas pelos seguranças presentes no local, mas retomaram a amizade no dia seguinte.