Animada, Giovanna Antonelli expõe detalhe da vida sexual: “Bombando”

A atriz Giovanna Antonelli falou abertamente sobre a sua vida íntima em participação no programa 'Saia Justa', ao lado das apresentadoras Erika Januza, Tati Machado, Eliana e Bela Gil, nesta quarta-feira, 7. Na oportunidade, a artista comentou sobre o seu desejo sexual após a maternidade e afirmou que não anulou sua intimidade com a chegada dos filhos.

“Quando tive meu primeiro filho, aos 28 anos, estava no auge, bombando muito nessa época, estava animada”, contou ela. Giovanna ainda recordou que se separou de Murilo Benício meses depois do nascimento de Pietro, hoje com 19 anos.

A atriz disse que também permaneceu ativa sexualmente na segunda gestação, dessa vez com o atual marido e pai de suas filhas.

“Na minha segunda gravidez estávamos animados. Tinha certeza na gestação das gêmeas que ele seria o pai dos meus filhos. Quando começamos a nos relacionar, resolvemos engravidar, vivemos o meteoro da paixão, começo, meio e fim, o auge [durante a gravidez]. Não era um casamento de dez anos”, disse a famosa.

Giovanna Antonelli é mãe de Pietro, de 19 anos, fruto do antigo relacionamento com Murilo Benício. Cinco anos depois, ela engravidou novamente das gêmeas Antonia e Sofia, de 14 anos, do atual casamento com o diretor Leonardo Nogueira.

Ensaio sensual do filho

O filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, Pietro Antonelli, arrancou suspiros ao surgir seminu em um ensaio fotográfico no ano passado. Ele é modelo e já estrelou na infância e adolescência em diversas campanhas ao lado dos pais. Mas, desta vez, o jovem aparece sem camisa e sozinho.

Com 1,83m de altura, 104 cm de tórax e manequim 42, Pietro assinou, no fim do ano passado, um contrato com uma agência de modelos. Em entrevista ao EXTRA, ele já disse que vê na carreira na moda uma forma de custear seu outro dom, que é a música, como trapper.

“Eu vendo beats e ganho dinheiro. Mas o que tenho pagado pelos clipes são com o dinheiro que ganhei dos trabalhos como modelo que fiz, desde pequeno, ao lado da minha mãe, por exemplo. Tudo sai do meu bolso”, disse.

Além disso, Pietro Antonelli afirmou que, se surgirem novas campanhas, ele vai fazer. “Mas para ser como sou, não para seguir exatamente a carreira”, completou.

