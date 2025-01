Ano novo vida nova. Preta Gil sai da UTI

Ano Novo de Preta Gil com Gilberto e Flora Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

2025 mal começou e os fãs da cantora Preta Gil já ganharam um grande presente, já que ela juntamente com toda a família Gil, apareceram nas redes sociais para anunciar que saiu da UTI após uma cirurgia de 20 horas para a remoção dos tumores.

"Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI!", escreveu ela no Instagram. "Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais".

Segundo o oncologista Jorge Abissamra Filho, os próximos passos para o tratamento da cantora seria a quimioterapia, podendo auxiliar na amenização das lesões causadas pelo câncer. Ainda de acordo com o médico, a cirurgia foi uma ótima estratégia para tratar as metástases.

"A quimioterapia porém pode auxiliar a diminuir essas lesões e a permitirem serem ressecadas da cavidade de abdominal. É importante ressaltar também que nos operamos aquilo que enxergamos, ou seja, lesões não passíveis de visualização no campo cirúrgico ou nos exames de imagem", comentou o oncologista.

Mensagem da amiga, Ivete Sangalo

Enquanto se apresentava no show da Virada, no Rio de Janeiro, Ivete Sangalo dedicou o show a ela e a todas as "pessoas que precisam desse abraço"

"Eu vou dedicar a ela e a todas as pessoas que nesse momento precisam desse abraço", disse Ivete. "Pretinha, eu te amo. Sua irmã está aqui cantando para você. E eu quero dizer que eu, o Brasil inteiro, Copacabana inteira, a gente está mandando para você a energia do amor, da cura, porque você merece, porque você é maravilhosa, porque você é uma mulher f*da, e eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga, de sua irmã, e de você ter me ensinado muito".

Continuando a homenagem à amiga, Ivete cantou "Sinais de fogo" enquanto passavam imagens de Preta Gil no telão, e durante a performance afirmava: "Já deu certo, viu? Te amo!".

