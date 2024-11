Antes do último show, Bruno Mars é flagrado em bar em Belo Horizonte

Bruno Mars fez 14 show no Brasil durante turnê - Foto: Reprodução | X

O cantor Bruno Mars, que está no Brasil há mais de um mês onde fez diversos shows, foi flagrado nesta terça-feira, 5, em um bar em Belo Horizonte. Ele fez fotos ao lado de fãs e beber uma cerveja. Ele estava vestido com um look brasileiro com chinelos, óculos, boné e a bandeira do Brasil.

Nas redes sociais, os fãs de Mars celebraram a aparição do artista pelas ruas de Minas Gerais. “Imagina você andando pela sua rua e do nada encontra o Bruno Mars”, escreveu um internauta.

“O Bruno Mars simplesmente sentado no chão de um bar com kenner no pé, usando óculos de cria e bebendo uma latinha de Brahma kkkkkk podem entregar o cpf de cidadão brasileiro”, brincou outro usuário da rede social. Veja os registros abaixo:

Nesta terça (5), Mars faz seu último show na turnê brasileira, que ao todo, passou por cinco cidades e contabilizou 14 shows, além de uma apresentação beneficente.