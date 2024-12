Aos 16 anos, nora de Angélica revela conquista e mudança de vida

Duda Guerra comemorou conquista em sua vida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, um dos herdeiros de Luciano Huck e Angélica, usou as redes sociais para comemorar uma conquista importante em sua vida. A influenciadora, de 16 anos, revelou que passou no vestibular.

Leia Mais:

>>> Duda Guerra, nora de Angélica e Huck, revela fotos íntimas com Benício

>>> Nora de Angélica e Huck revela como é ter os famosos como sogros

>>> Nora de Huck surge com bolsa de mais de R$ 35 mil em evento; veja

Em seu perfil do Instagram, a jovem anunciou que vai cursar publicidade e propaganda, antes mesmo de concluir o segundo ano do ensino médico.

"Oi, gente! Queria passar para dar uma notícia, porque sei que vocês torcem muito por mim. Como vocês sabem, eu estava estudando e fazendo provas de vestibular para passar em publicidade", afirmou Duda Guerra, que contou para qual faculdade passou.

Ainda nos stories da rede social, a namorada de Benício Huck comemorou: "Saiu o resultado hoje. Eu passei, e estou muito feliz".

Duda atualmente está no segundo ano do ensino médio, mas falou que pretende antecipar a conclusão do estudo e ingressar na faculdade em 2025.

"Eu estou no segundo ano do Ensino Médio, porém eu pretendo fazer supletivo e já entrar na faculdade no ano que vem. Por isso eu estava me dedicando tanto para passar esse ano. Estou muito feliz", disse.

Na legenda do vídeo, ela escreveu: "Notícia importante! Passei pra faculdade que eu queria! Eu tenho ainda uma outra opção, mas a prova é só em dezembro. Estava estudando pra passar em publicidade e consegui".