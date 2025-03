Aos 16 anos, nora de Huck mostra quarto e preocupa web: "Cativeiro"

Duda Guerra causou ao mostrar detalhes de quarto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duda Guerra, namorada de Benício e nora de Angélica e Luciano Huck, decidiu expor um pouco mais da sua intimidade e mostrou aos seguidores o seu quarto.

Em um vídeo bem detalhado, a influenciadora acabou exibindo uma câmera de segurança que possui no cômodo e preocupou internautas. No X, antigo Twitter, a gravação foi compartilhada em um perfil e seguidores reagiram. "Só eu achei esse quarto morto sem vida? Parece um cativeiro, só que cheio de produto de marca dentro", falou um.

"Câmera no quarto pra evitar o que exatamente? Porque uma na porta do quarto já será muito invasivo. A pessoa se troca como? Deus é mais", falou outro. "Câmera no quarto? Imagina não ter privacidade nem pra fazer algo na intimidade", comentou um terceiro.

A namorada de Benício Huck ainda mostrou detalhes como um balanço no meio do cômodo, sua cama de casal e a penteadeira, entre outros pontos. Ela ainda filmou a banheira de sua suíte.