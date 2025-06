Aos 19 anos, influenciadora famosa morre de câncer cerebral

Jovem morreu aos 19 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora norte-americana Anna Grace Phelan morreu aos 19 anos em decorrência de um câncer cerebral em estágio terminal. A morte aconteceu no último fim de semana e a informação foi confirmada por sua mãe, Nadine Phelan, em uma publicação emocionada nas redes sociais.

Anna Grace foi diagnosticada em setembro do ano passado com glioblastoma, um tumor agressivo e incurável, e mostrava sua rotina de cuidados nas redes sociais.

“É com grande tristeza que anunciamos que nossa bela filha, Anna Grace Phelan, foi para casa para estar com Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito de vocês acompanharam a jornada dela nessa difícil batalha contra o câncer e testemunharam sua prova de fé. Obrigado às incontáveis orações por cura e paz”, iniciou a mãe da influenciadora.

Nadine completou o texto pedindo para Deus abençoar a alma da jovem. “Que todos regojizemos com a certeza de que ela está no céu e que ela foi curada. Vamos lembrar também que o único caminho para o reino prometido dos céus é pela salvação em Jesus Cristo. Que deus abençoe sua alma”, finalizou.

Anna Grace Phelan tinha câncer cerebral | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O diagnóstico do câncer de Anna Grace veio dias antes de a influenciadora começar seu primeiro ano de faculdade. Na época, ela chegou a fazer uma postagem no TikTok relatando os primeiros sintomas apresentados pela doença.

Ela sentia dormência no lado esquerdo do rosto e no lado direito da perna, o que a faz procurar uma equipe médica, fazer uma ressonância magnética e mostrou a lesão no cérebro.

O funeral da influenciadora acontecerá nesta terça-feira, 27, em Jackson County, no estado norte-americano da Geórgia.

Rotina com o câncer e relato comovente

Anna Grace Phelan ganhou destaque nas redes, especialmente no TikTok, onde somava quase 150 mil seguidores. Por meio de vídeos que a jovem publicou nas redes, ela compartilhou os altos e baixos da batalha contra a doença, diagnosticada em 2023. Seu conteúdo comovente alcançou milhares de pessoas e inspirou especialmente jovens que enfrentam momentos difíceis.

Mesmo nos momentos mais delicados, Anna transmitia força. Em uma de suas últimas postagens, ela relatou o avanço do tumor e as limitações impostas pela condição. “O tumor cresceu e está afetando minha respiração. Não é possível operar”, disse. A jovem seguiu com o relato comovente: “Vai ser preciso um milagre, mas não vou parar de lutar. Continuem orando por mim.”