Esteatose hepática: embora assintomática, pode causar câncer no fígado

Ilustrativa - Foto: Freepik

Conhecida como “gordura no fígado”, a esteatose hepática é uma condição caracterizada pelo acúmulo de gordura nas células hepáticas. Embora assintomática em estágios iniciais, a doença pode evoluir para quadros mais graves, como esteatohepatite que causa cirrose e até câncer no fígado.

“Inserida como doença metabólica, trata-se de uma condição médica que está associada à obesidade, hipertensão arterial, diabetes, resistência à insulina, alteração de colesterol e triglicérides”, detalha a hepatologista e coordenadora da Unidade do Fígado – Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (CEDAP), Delvone Almeida.

A doença pode ainda ocorrer em pacientes com ingestão alcoólica exacerbada e quadros secundários à ingestão de medicamentos, como corticosteroides, tamoxifeno, esteroides anabolizantes, entre outros.

É possível analisar o risco de quadros mais graves da doença através de alguns parâmetros laboratoriais e exames de imagem. Por exemplo, a elastografia hepática vem crescendo em importância na avaliação da fibrose hepática e do risco de cirrose, que se seguem à inflamação crônica.

Outra terapêutica que está sendo adotada em todo o mundo é o uso de canetas emagrecedoras que assumem papel crescente no tratamento da doença esteatótica metabólica mais complicada. Mas, Delvone adverte que o uso indiscriminado não é correto, sobretudo quando utilizados por não portadores de diabetes ou obesidade.

Em Salvador, o tratamento pode ser realizado no CEDAP, no Engenho Velho de Brotas, de forma gratuita.

Delvone Almeida,hepatologista e coordenadora da Unidade do Fígado – Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (CEDAP) | Foto: Divulgação

PrEP: a pílula revolucionária ao HIV/Aids

A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) é uma ferramenta altamente efetiva na prevenção do HIV, capaz de reduzir em mais de 90% o risco de infecção. Ela tem sido uma das principais estratégias de prevenção implementadas pelo Ministério da Saúde no Brasil desde 2017.

"A PrEP não é apenas uma tecnologia biomédica altamente eficaz. Sua oferta e uso dependem de condições políticas, programáticas, socioeconômicas e comportamentais. Para adolescentes e jovens, grupo em que se observa um aumento nas taxas de infecção pelo HIV, é essencial garantir acesso a serviços de saúde com confidencialidade, sem a exigência da presença ou autorização de pais ou responsáveis”, explica Inês Dourado, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia.

Voltada especialmente para população-chave mais vulneráveis à infecção, como homens que fazem sexo com homens (HSH), pessoas trans, trabalhadores do sexo e casais sorodiferentes, a PrEP está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

O medicamento consiste na combinação dos antirretrovirais tenofovir e emtricitabina, e sua eficácia na prevenção do HIV chega a mais de 90% quando usada corretamente, conclui Dourado.

Inês Dourado, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. | Foto: Divulgação

Legado de D. Luigi

No dia 30 de maio, às 17h, no Museu de Arte da Bahia – MAB, acontece o lançamento da biografia de D. Luigi Maria Verzé, fundador do Monte Tabor - Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária. A ocasião marca um tributo à vida e obra do fundador da instituição, com reflexões sobre como sua trajetória pode inspirar os rumos da medicina contemporânea e conta também com exposição “Biografias Transfiguradas”, que propõe uma imersão na obra do médico e artista Tripoli Gaudenzi.

Selo Top Performer

O Hospital Santa Izabel conquista selo top performer e se consolida como referência em cuidado intensivo, no dia 13 de maio. Esta distinção foi concedida à UTI do Santa Izabel que alcançou alto padrão em gestão de qualidade no cuidado prestado ao paciente crítico e se destacou em indicadores como taxa de recuperação de pacientes e eficiência operacional. A entrega do selo nacional reuniu lideranças do HSI, dirigentes da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e da EPIMED.

Congresso de Cardiologia

O Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia, promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia – Bahia (SBC/BA), a ser realizado nos dias 29 e 31 de maio, traz 215 palestrantes nacionais e internacionais, numa expectativa de público de mais de 1.200 participantes. O diretor científico da SBC/BA, Luiz Ritt, destaca a importância que o encontro tem como elemento agregador e de e stímulo à atualização científica dos cardiologistas não só da Bahia, mas do mundo.