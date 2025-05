Jornalista ex-Globo revela que tem câncer e vai retirar parte do pulmão

O jornalista foi diagnosticado com câncer - Foto: Reprodução | TV Globo

Aos 45 anos, o jornalista Jonas Almeida, ex-TV Globo, foi diagnosticado com câncer de pulmão e vai precisar passar por um cirurgia para retirar 20% do órgão. Ele fez o anúncio na noite dessa quarta-feira, 21, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

Na gravação, Jonas, que ficou conhecido por apresentar o programa ‘Vanguarda Mix’, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, contou que passará pela cirurgia nesta quinta-feira, 22.

“A rede social eu acho que é uma ótima forma de eu conseguir falar com todo mundo, pois só os amigos muito próximos estão sabendo e minha família. Queria muito pedir a oração de vocês, pensamento positivo de vocês. No início foi, muito, muito pesado”, desabafou o comunicador.

Jonas Almeida tem 45 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jonas disse que, além da cirurgia, também precisará enfrentar sessões de quimioterapia. “É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados. Depois, farei quimioterapia também”, relatou.

Maior preocupação

No vídeo compartilhado nas redes sociais, Jonas disse que a sua maior preocupação é o futuro da filha. “Não era para agora um negócio desse acontecer. No começo, eu vi que é cinco anos em média que você vive com câncer. É o câncer que mais mata no mundo. Eu começava a fazer contas e pensava assim: ‘minha filha vai ter 11 anos, e a festa de 15 anos dela?’. Passei por esse estágio, sabe?”, compartilhou.

O jornalista afirmou que, apesar da preocupação, está confiante e determinado a vencer a doença. “Hoje eu estou muito bem mesmo. Eu não vejo a hora de entrar em campo, sabe? Botar a chuteira e entrar, eu quero essa cirurgia logo. Vamos tirar o Tibério. Tem até nome, é o Tibério. É pressa para tirar, começar o tratamento e eu sei que vai dar tudo”, disse.

Diagnóstico

Jones Almeida recebeu o diagnóstico graças a uma gripe, que levou Jonas a realizar uma tomografia. Foi nesse exame que o tumor foi identificado. Depois do vídeo falando a respeito da cirurgia, ele apareceu nos stories para agradecer a todo apoio dos seguidores.

“Malu me chamou antes de sair, me deu essa pulseira e disse: ‘pai, segura forte a minha pulseira que ela vai te dar coragem’. Quem vai duvidar…”, escreveu.

Veja o relato: