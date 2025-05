Conheça história da atriz da Globo que matou marido e morreu nesta quarta

A causa da morte não foi divulgada - Foto: Reprodução | TV Globo

A atriz Dorinha Duval, a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo, da TV Globo, morreu nesta quarta-feira, 21, aos 96 anos. A informação foi publicada nas redes sociais por sua filha, a atriz Carla Daniel. A causa da morte não foi divulgada.

“É com tristeza mas alivio que nos despedimos. Mãe, avó, amiga e que nos trouxe bons momentos de alegria para o público brasileiro. Te amo”, declarou Carla.

Dorival Duval, em 1980, foi acusada de matar o então marido em caso que ganhou grande repercussão nacional.

Tragédia e fim da carreira

Nascida Dorah Teixeira, em 1929, em São Paulo, Dorinha construiu uma carreira sólida como vedete, bailarina e cantora antes de migrar para as novelas da TV Globo. Ela atuou em produções como ‘Irmãos Coragem’ (1970) e ‘O Bem-Amado’ (1973), mas foi eternizada como a primeira atriz a dar vida à Cuca na adaptação do clássico infantil ‘Sítio do Picapau Amarelo’, em 1977.

Apesar do sucesso, Dorinha não voltou para a segunda temporada da série infantil. Ela optou por novos trabalhos e atuou em outras produções, como o episódio ‘O Homem que Veio do Brás’, da série Plantão de Polícia, que acabou sendo seu último trabalho diante das câmeras.

Em 1980, a vida da artista mudou completamente quando ela matou o então marido, o publicitário Paulo Sérgio Alcântara, após alegar anos de humilhações e agressões psicológicas.

Ela foi julgada por homicídio e alegou legítima defesa, mas foi condenada a seis anos de prisão. Cumpriu apenas nove meses em regime semiaberto, mas o episódio marcou o fim de sua trajetória na TV.

Dorinha também foi casada anteriormente com o diretor Daniel Filho, com quem teve sua única filha, Carla Daniel.