Desespero? Globo tenta resgatar atriz afastada há mais de 10 anos

TV Globo segue investindo no resgate de grandes nomes - Foto: Reprodução | TV Globo

Em uma tentativa de reforçar o elenco de suas novelas, a TV Globo segue investindo no resgate de grandes nomes que marcaram seus 60 anos de história. Dessa vez, o foco da emissora é trazer de volta Ana Paula Arósio, que integrou o elenco de atrações como ‘Ciranda de Pedra’ (2008) e ‘Páginas da Vida’ (2006).

Afastada da televisão desde 2011, quando deixou o elenco de ‘Insensato Coração’ às vésperas da estreia, a atriz pode entrar para o time da próxima novela das sete, ‘Coração Acelerado’, que vai substituir ‘Dona de Mim’ a partir de novembro, segundo o portal LeoDias.

Vale pontuar que quem está à frente de Coração Acelerado e estaria empenhado em trazer Ana Paula de volta para uma participação especial é Alcides Nogueira, que escreveu Ciranda de Pedra, que marcou a última participação completa da atriz em uma novela. Ela interpretaria Janete, mãe da protagonista Agrado, que deve ser interpretada por Isadora Cruz.

Ana Paula Arósio | Foto: Divulgação

Na história, Janete é uma ex-integrante de caravanas musicais, nos moldes da clássica ‘A História de Ana Raio e Zé Trovão’. Com o fim das excursões, passou a liderar um grupo de mulheres artesãs ribeirinhas. A personagem esconde segredos do passado, entre eles um mistério envolvendo a paternidade da filha. Por se tratar de uma participação especial, a possibilidade de retorno da atriz torna-se mais viável.

Coração Acelerado é escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira. No elenco, já tem confirmados nomes como Leandra Leal, Isabelle Drummond, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta.

Globo escolhe cidades baianas para nova novela

Com estreia marcada para 11 de junho no Globoplay e no canal Globoplay Novelas, a novela original 'Guerreiros do Sol' chega com a proposta de ser uma superprodução épica brasileira. Criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a obra é livremente inspirada na trajetória de Lampião, Maria Bonita e outros casais cangaceiros que marcaram a história do Nordeste.

O destaque para a autenticidade da produção passa diretamente pela escolha de locações no Sertão Nordestino, incluindo cidades da Bahia, segundo informações exclusivas divulgadas pela Globo ao Portal A TARDE. Gravada ao longo de oito meses, a novela teve parte das cenas rodadas nos Estúdios Globo e em áreas inóspitas do Rio de Janeiro, mas também percorreu o Nordeste com foco especial em locações próximas a Canudos e Paulo Afonso, na Bahia, além de Piranhas e Delmiro Gouveia, em Alagoas.

A equipe, composta por quase 150 profissionais, precisou de uma logística intensa para transportar figurinos, cenários e objetos de cena, incluindo o uso diário de mais de 20 caminhonetes 4x4 para acessar as áreas remotas da caatinga baiana.

“Guerreiros do Sol desafiou a produção com a necessidade de retratarmos a estética de um sertão de 1930 em imagens. A parte gravada no Rio de Janeiro nos colocou o desfaio de buscarmos áreas inóspitas para conseguir essa fotografia. De alguma forma, o calor e a poeira passaram a fazer parte do nosso dia a dia nas externas cariocas e em nossa cidade cenográfica nos Estúdios Globo – cenário decisivo dessa ambientação. Depois seguimos para o Sertão Nordestino", explica a produtora Juliana Castro.

As gravações na Bahia também exigiram uma grande atenção. "Em Canudos, por exemplo, todas as locações só podiam ser acessadas com pick-ups com tração 4X4, eram mais de 20 caminhonetes por dia para comportar toda nossa operação”, completa.