Aos prantos, Gracyanne lamenta morte de ente querido: “Díficil”

Gracyanne Barbosa surgiu aos prantos na noite dessa segunda-feira, 6 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cotada para participar do BBB 25 ao lado da irmã, a influenciadora Gracyanne Barbosa surgiu aos prantos na noite dessa segunda-feira, 6, e revelou a perda de um ente querido: o seu cãozinho Thor.

“Esse é mais um daqueles posts que, pra mim, é difícil escrever, postar, porque uma tristeza muito grande toma conta de mim. Thorzinho nos deixou! Meu bolinha de pelo, grudinho da mamãe, quem vai fazer aula comigo, me esperar atrás da porta e ficar rodando de alegria?”, escreveu ela na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Na oportunidade, Gracyanne agradeceu ao animal por ser sua companhia em todos os momentos. “Por me trazer tantas alegrias, me fazer rir, me mostrar esse amor tão sincero. Te adotar, sem dúvidas, foi uma das coisas mais linda da minha vida! Te amarei para sempre, filho! Faz muita bagunça aí com seus irmãos”, afirmou.

A influenciadora aproveitou para explicar o motivo da morte do animal. “Quando o adotamos, ele já era de idade e cardiopata. Teve uma parada cardíaca e não resistiu.. Depois venho conversar com vocês, sobre isso. Agora não consigo, espero que me entendam , desculpas!”, encerrou.