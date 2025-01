Após separação, Belo e Gracyanne Barbosa passam o Natal juntos

A influenciadora compartilhou o momento em seus stories - Foto: Reprodução/Instagram

Belo e Gracyanne Barbosa surpreenderam ao passarem o Natal juntos na última terça-feira, 24. O ex-casal, que se separou em abril após 16 anos de relacionamento, apareceram celebrando a data em família. A influenciadora fitness compartilhou o momento em seus stories.

No registro, Belo aparece sorridente segurando um bebê em um dos braços e com o outro abraça a ex-sogra, Ledir Jacobina. No entanto, Belo não publicou cliques da confraternização em suas redes sociais.

| Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais

>> Nasce Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

>> Anitta perde cachorro no Natal e pede ajuda: “Pelo amor de Deus”

No último dia 17, a ex-dançarina chegou a falar nas redes sociais sobre seu primeiro Natal solteira, após ser questionada por um seguidor sobre como seria sua ceia este ano e se faria algo diferente.

"Não pensei em nada. Para ser bem sincera, nem sei sobre o Natal ainda, mas sei que esse ano será bem diferente dos últimos. O mais importante de tudo é estar bem, em paz, com a minha família e com saúde", declarou Gracy.