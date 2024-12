Gracyanne celebra sucesso em conteúdo adulto: "Amo trabalho sensual"

Para a influenciadora, a criação de conteúdos +18 é uma paixão - Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa, 41, surpreendeu seus seguidores ao celebrar o sucesso de seus conteúdos adultos em plataformas para maiores de 18 anos. Em uma interação com seguidores no Instagram, um fã perguntou: "Você está feliz com os resultados das suas plataformas para maiores de 18?". A influenciadora respondeu com entusiasmo: "Feliz, surpresa e grata! O resultado tem sido muito melhor do que eu esperava".

Gracyanne afirmou que sempre se sentiu confortável abordando temas relacionados à sensualidade. "Vocês sabem que pra mim nunca foi problema falar sobre esses assuntos. Amo, inclusive, e muitas vezes falei mais do que devia", brincou.

Para a influenciadora, a criação de conteúdos +18 é uma paixão. "Amo trabalho sensual, fotos, ensaios, principalmente quando se encontra bons profissionais e o resultado fica incrível!", declarou.

Além do retorno positivo, Gracyanne destacou a liberdade que as plataformas adultas oferecem em comparação às redes sociais tradicionais. "As redes sociais estão limitando tudo! Então, na plataforma, posso falar abertamente, postar sem ter problemas", concluiu, reforçando o quanto valoriza esse espaço para se expressar sem censura.