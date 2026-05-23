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POLÊMICA

Após caso de transfobia, Cássia Kis presta depoimento em delegacia

Atriz prestou esclarecimentos na Decradi depois de denúncia envolvendo mulher trans

Beatriz Santos
Por
Cássia Kis prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância
Cássia Kis prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância - Foto: Reprodução | Globo

Cássia Kis prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Rio de Janeiro, após ser acusada de transfobia em um caso envolvendo uma mulher trans dentro de um shopping na Barra da Tijuca.

A atriz compareceu à unidade acompanhada do advogado Deryk Renato e do deputado estadual Márcio Gualberto. Após o depoimento, aliados da artista afirmaram que ela apresentou sua versão sobre o episódio investigado.

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"A Cássia falou apenas a verdade, apenas os fatos, e fomos muito bem recebidos e tratados por todos os policiais civis", declarou o representante do Partido Liberal em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

O advogado Deryk Renato também comentou como ocorreu o depoimento da atriz. "Foi muito tranquilo. Estamos muito tranquilos com essa circunstância inteira. Dissemos a verdade, apresentamos os fatos como eles de fato são. Estamos muito confiantes de que tudo será resolvido da melhor forma, que a justiça será feita, que a verdade prevalecerá como sempre e permanecerá sendo defendida. É o nosso apoio total à Cássia e que a gente continue assim nessa luta", relatou.

Entenda a acusação

A denúncia foi feita por uma mulher trans identificada como Roberta Santana. Segundo ela, o caso aconteceu no dia 24 de abril, dentro do banheiro feminino de um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o relato da vítima, Cássia Kis estava na mesma fila do banheiro e teria iniciado ofensas verbais por ela estar utilizando o espaço feminino.

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Um post compartilhado por Márcio Gualberto (@depmgualberto)

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