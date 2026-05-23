Após caso de transfobia, Cássia Kis presta depoimento em delegacia

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Cássia Kis prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Rio de Janeiro, após ser acusada de transfobia em um caso envolvendo uma mulher trans dentro de um shopping na Barra da Tijuca.

A atriz compareceu à unidade acompanhada do advogado Deryk Renato e do deputado estadual Márcio Gualberto. Após o depoimento, aliados da artista afirmaram que ela apresentou sua versão sobre o episódio investigado.

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"A Cássia falou apenas a verdade, apenas os fatos, e fomos muito bem recebidos e tratados por todos os policiais civis", declarou o representante do Partido Liberal em um vídeo compartilhado nas redes sociais.



O advogado Deryk Renato também comentou como ocorreu o depoimento da atriz. "Foi muito tranquilo. Estamos muito tranquilos com essa circunstância inteira. Dissemos a verdade, apresentamos os fatos como eles de fato são. Estamos muito confiantes de que tudo será resolvido da melhor forma, que a justiça será feita, que a verdade prevalecerá como sempre e permanecerá sendo defendida. É o nosso apoio total à Cássia e que a gente continue assim nessa luta", relatou.

Entenda a acusação

A denúncia foi feita por uma mulher trans identificada como Roberta Santana. Segundo ela, o caso aconteceu no dia 24 de abril, dentro do banheiro feminino de um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o relato da vítima, Cássia Kis estava na mesma fila do banheiro e teria iniciado ofensas verbais por ela estar utilizando o espaço feminino.