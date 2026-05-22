Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

ENTRETENIMENTO

Modelo brasileira surpreende ao falar sobre suposto caso com Neymar

Vida amorosa do craque voltou a ser pauta nas redes sociais

Gustavo Nascimento
Por
Neymar comemora gol marcado pelo Santos
Neymar comemora gol marcado pelo Santos - Foto: Raul Baretta | Santos FC

A modelo brasileira Bárbara Evans decidiu se pronunciar sobre os rumores de que teria se relacionado com Neymar há mais de 15 anos. A declaração foi feita nas redes sociais após uma publicação listar Bárbara entre as supostas ex-namoradas do atleta.

Da minha parte, eu posso afirmar que é mentira. Nunca nem vi ele pessoalmente! Não criem coisa! Já disse, da minha parte é mentira.

Bárbara Evans - Modelo brasileira

Os boatos sobre um possível envolvimento entre os dois surgiram no fim de 2010 e ganharam força em 2011. Na época, o assunto repercutiu em veículos de entretenimento e acompanhou o início da ascensão de Neymar no futebol brasileiro.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo dos anos, a vida amorosa do jogador esteve sob holofotes. Entre os relacionamentos mais conhecidos estão os com Bruna Marquezine e Bruna Biancardi, com quem está junto desde 2022. Os dois são pais de Mavie e Mel.

Leia Também:

PRISÃO

Presa, Deolane Bezerra alega ter problemas psicológicos em audiência
Presa, Deolane Bezerra alega ter problemas psicológicos em audiência imagem

POLÍCIA

Segurança de Deolane afirma que dinheiro do filho seria "do crime"
Segurança de Deolane afirma que dinheiro do filho seria "do crime" imagem

FAMOSOS

Mansão de Léo Santana e Lore Improta terá piscina de vidro no teto
Mansão de Léo Santana e Lore Improta terá piscina de vidro no teto imagem

Enquanto isso, Bárbara Evans é casada com o empresário Gustavo Theodoro. Eles oficializaram a união em 2020 e realizaram uma grande cerimônia de casamento em 2023. O casal tem três filhos: Ayla e os gêmeos Álvaro e Antônio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bárbara Evans entretenimento neymar

Relacionadas

Mais lidas