Modelo brasileira surpreende ao falar sobre suposto caso com Neymar

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A modelo brasileira Bárbara Evans decidiu se pronunciar sobre os rumores de que teria se relacionado com Neymar há mais de 15 anos. A declaração foi feita nas redes sociais após uma publicação listar Bárbara entre as supostas ex-namoradas do atleta.

Da minha parte, eu posso afirmar que é mentira. Nunca nem vi ele pessoalmente! Não criem coisa! Já disse, da minha parte é mentira. Bárbara Evans - Modelo brasileira

Os boatos sobre um possível envolvimento entre os dois surgiram no fim de 2010 e ganharam força em 2011. Na época, o assunto repercutiu em veículos de entretenimento e acompanhou o início da ascensão de Neymar no futebol brasileiro.

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Ao longo dos anos, a vida amorosa do jogador esteve sob holofotes. Entre os relacionamentos mais conhecidos estão os com Bruna Marquezine e Bruna Biancardi, com quem está junto desde 2022. Os dois são pais de Mavie e Mel.

Enquanto isso, Bárbara Evans é casada com o empresário Gustavo Theodoro. Eles oficializaram a união em 2020 e realizaram uma grande cerimônia de casamento em 2023. O casal tem três filhos: Ayla e os gêmeos Álvaro e Antônio.