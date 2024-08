Após desistir da Medicina, Davi compra carro de quase R$ 1 milhão

Davi Brito revelou realização de sonho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito conseguiu realizar mais um sonho depois que deixou o BBB. O famoso, que nesta semana revelou que deixará de lado o sonho de estudar Medicina, comprou um carro conversível da Porsche.

Aos 21 anos, o campeão do BBB mostrou o momento em que pegou as chaves do automóvel importado e celebrou a conquista poderosa com os fãs e seguidores.

O carro em questão é o Porsche 718 Boxter, na versão 2.0 fabricada em 2017. O modelo mais completo custa mais de R$ 800 mil na tabela Fipe. O veículo de 2017, como o escolhido por Davi, está no valor de R$ 496 mil.

"Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade", descreveu Davi Brito, que ainda agradeceu a concessionária.

Nos comentário, um internauta brincou: "Vai abrir uma concessionária". O seguidor fez referência ao fato de que o ex-motorista de aplicativo já tem outros três carros na garagem.