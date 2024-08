Raquel se revolta após Davi desistir de Medicina: "porr# nenhuma"

Raquel diz que irmão tem sido atacado nas redes - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Raquel Brito está estressada nos últimos dias. A influencer saiu em defesa do irmão Davi Brito, após ela anunciar que não vai mais cursar Medicina. O campeão do BBB 24 até tirou a frase “futuro estudante de medicina” das redes sociais.

Através do X, antigo Twitter, Raquel Brito, disse que o irmão tem sido muito criticado. “Não pode isso, não pode aquilo porrr# nenhuma, quando eu digo que é luta são pessoas que estão mexendo os pauzinhos até conseguir aquilo que foi destruído com as próprias mãos”, escreveu na rede.

“O menino não tem mais liberdade de expressão, não pode focar no que quer no momento, que também não é da conta de ninguém, mas preferem massacrar até o que mesmo?”, disse.

A irmã de Davi ainda afirmou na rede que o irmão está sendo assessorado por uma empresa. “Davi está agenciado por uma agência de verdade, por pessoas que querem o bem dele, eu ganhei uma família enorme, só Deusa sabe dos dias sem dormir esperando esse dia acontecer, hoje acordei 12h e feliz”, comemorou.

O ex-sister tem recebido elogios dos seguidores nas redes sociais depois de ter fechado uma parceria com a empresa baiana ‘Ambos Marcam’, a mesma que trabalha com o influenciador Cristian Bell, que será responsável por gerir a carreira do ex-BBB.

No Instagram, Raquel Brito diz constantemente que está sendo alvo de críticas. Na última semana, a influenciadora republicou um vídeo em que a pessoa deve fazer “as coisas em silêncio”, por causa de “energia negativa” e haters.

“Antes eu ficava me oprimindo, de certo tipo de coisa. Chegou um momento que eu comecei a sentir palpitação no coração e isso fez muito mal para mim. A pessoa tem que ter noção que as pessoas que estão do outro lado da tela são seres humanos”, disse Raquel.