Raquel Brito dá a volta por cima e conquista fãs: "Maravilhoso"

SABENDO COM VINI

14/08/2024 às 13:16 • Atualizada em 14/08/2024 às 19:38 - há XX semanas | Autor: Vinicius Viana | Sabendo com Vini | Portal Massa!

Raquel tem 150 mil seguidores no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Raquel Brito está vivendo um verdadeiro momento de ascensão! A irmã de Davi Brito, que já acumula mais de 150 mil seguidores no Instagram, deu a volta por cima e agora brilha nas redes sociais. O que antes era uma batalha contra os haters, hoje se transformou em aclamação dos internautas.

Raquel caiu no gosto do público com sua desenvoltura única ao produzir conteúdo. Ela conquistou a web ao repetir inúmeras vezes a palavra "E outra", adaptada para "Yotra" em seus vídeos, transformando-a em um bordão que virou febre entre os influenciadores baianos. Seus vídeos, onde faz provadores de roupas e mostra em quais ocasiões cada peça pode ser usada, viralizaram pela simplicidade e pelas transições que lembram o clássico Windows Movie Maker. Quem diria que uma edição tão simples poderia ganhar o coração de tanta gente?

Em uma entrevista exclusiva ao colunista Vinicius Viana, da Sabendo com Vini, do Portal MASSA!, Raquel contou sobre essa nova fase em sua vida e como tudo mudou tão rápido. Ela revelou que o bordão "Yotra" surgiu de forma natural, sem qualquer pretensão de viralizar.

"Pra mim está sendo maravilhoso, mas nunca imaginaria a repercussão com uma simples palavra. 'E outra' é um jeito meu, comum. Graças a Deus, todo mundo está abraçando, todo mundo levando pro coração," comentou.

A vida de Raquel deu uma guinada tão grande que ela agora é agenciada pela Ambos Marcos, a mesma empresa que cuida da carreira de outros grandes influenciadores baianos, como Belle Daltro e Sheuba. Com uma equipe especializada ao seu lado, Raquel está pronta para continuar conquistando seu espaço.

"Graças a Deus, hoje eu sou agenciada, tenho uma equipe pra cuidar da minha carreira, e agora as coisas estão caminhando pelo caminho certo e vão continuar assim," afirmou com convicção.