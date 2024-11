Após divórcio, Letícia Colin diz que tinha "relação feminista" com ex

Letícia Colin comentou término com Michel Melamed - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Letícia Colin abriu o jogo sobre término do casamento com Michel Melamed, anunciado em julho passado. Questionada sobre a utilização de roupas mais curtas nesta nova fase em que está vivendo, a atriz reagiu e explicou que tinha uma “relação feminista” com seu ex.

Em entrevista à Veja, a artista falou que não está utilizando roupas mais curtas por causa do fim do casamento com Melamed, mas pelo clima mais quente.

“Tenho andado com menos roupa, mas não sei se tem a ver tanto com a separação, porque a nossa relação sempre foi feminista, até porque não dá para, nesta altura do campeonato, casar com um machista”, afirmou.

Letícia Colin também comentou que a separação é algo profundo e que pede uma reinvenção.

A atriz, que está no ar em Garota do Momento, ainda disse que agradece por tudo que viveu no relacionamento.