Após passar mal em show, Luan Pereira tem alta e deixa hospital

O cantor sertanejo Luan Pereira, que passou mal durante um show na 69ª Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, na noite de quinta-feira, 15, recebeu alta hospitalar.

O artista se queixou de tontura, e a apresentação que faria para o evento teve que ser interrompida. Ele foi levado às pressas para um hospital da região.

"Estava me sentindo mal desde quarta-feira, mas pensei que fosse só da ansiedade porque me cobro muito, me exijo muito para entregar sempre o melhor. Mas os médicos que disseram que tinha uma virose também. Aí misturou tudo e não aguentei", disse Luan Pereira, em publicação nas redes sociais.

A informação da alta médica foi confirmada ao gshow pela assessoria de imprensa do sertanejo. A equipe do cantor ainda acrescentou para a publicação que ele já deixou Barretos e seguiu para Londrina, onde vai seguir em repouso pelos próximos dias.