Após ser vaiado, Zé Felipe volta à Bahia com os filhos; veja

Zé Felipe na Bahia com os filhos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após ser fortemente vaiado durante apresentação em Cruz das Almas, na Bahia, durante show que fez parte dos festejos juninos no município, o cantor Zé Felipe decidiu retornar ao estado, mas dessa vez com os filhos — Maria Alice, de 4, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 9 meses.

O ex da influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou as férias escolares para levar os pequenos ao litoral baiano. Hospedado em Praia do Forte, o cantor decidiu passear com os três nesta terça-feira, 2, no Projeto Tamar, iniciativa que protege tartarugas marinhas desde 1982.

No Instagram, o filho do cantor Leonardo compartilhou fotos da visita. Nos cliques, é possível ver as crianças em contato com tartarugas e outros animais marinhos.

Veja as fotos:

Zé Felipe celebra decisão da Justiça que envolve os filhos

Zé Felipe revelou recentemente que os filhos que tem com Virginia Fonseca ficarão com ele. Ele celebrou ao falar que passará dias com os pequenos.

“Quero agradecer o pessoal da Bahia, encerramos nosso São João aqui. Hoje foram dois shows, um na Bahia e outro em Goiânia. Foi um São João abençoado. Obrigado a todos os estados, em especial o Nordeste”, iniciou Zé Felipe.

O cantor seguiu dizendo que fechou esse período festivo com “chave de outro” e, agora, quer curtir o momento de descanso com os filhos.

“Amanhã vou viajar com as Marias e com o José. Uma viagem muito especial. A gente vai ficar junto essa semana inteira aproveitando. Vamos para a praia. É isso. Só gratidão a Deus. Vou aproveitar a semana com as meninas e com o José. Vocês vão acompanhar”, falou o filho de Leonardo aos risos.

Pedido de divórcio

O processo de divórcio de Zé Felipe e Virginia Fonseca foi aberto no Tribunal de Justiça de Goiás para regularizar a guarda dos filhos do ex-casal, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de oito meses. Zé Felipe não pediu a guarda exclusiva, mas quer oficializar a guarda compartilhada.

Eles anunciaram a separação em maio, após três anos de casamento. Mesmo depois de sair da casa que dividia com Virginia, o cantor continua morando no mesmo condomínio para ficar próximo dos filhos.

Separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois divulgaram a separação pelas redes sociais, reforçando que seguirão amigos e comprometidos com a criação dos filhos.

Na mensagem, o ex-casal destacou o respeito pela trajetória vivida e afirmou que a separação não diminui o valor da família construída. Virginia pediu compreensão ao público e disse que ambos optaram por ser honestos, em vez de manter aparências. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, declarou.

Eles também pediram que não sejam espalhadas histórias falsas sobre o término e garantiram que continuam unidos na missão de cuidar dos filhos. “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, finalizou Virginia.

Confira o texto na íntegra:

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.

Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.

Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente."