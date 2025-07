Após rumores de traição, Zé Felipe demite amiga de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, que recentemente se separou da Virginia Fonseca, voltou a ser assunto nas redes sociais. Isso porque ele demitiu da sua equipe uma assessora chamada Mharessa, amiga próxima do casal.

De acordo com informações do portal iG, a ex-assessora, que mantinha uma relação próxima com o casal, teria sido demitida por repassar informações pessoais do cantor à sua então esposa.

Mharessa tinha um salário de R$ 18 mil e era responsável por acompanhar de perto a agenda profissional de Zé Felipe. Seu afastamento dos bastidores dos shows chamou a atenção de fãs e da equipe do cantor.

Segundo fontes próximas ao casal, Mharessa teria contado a Virginia detalhes íntimos da vida do ex-marido — incluindo supostas informações sobre um novo envolvimento amoroso do cantor. O vazamento dessas informações teria pesado para a demissão.

Este fato trouxe à tona uma possível traição por parte de Zé Felipe, ganhando força após após Virginia anunciar publicamente o fim do casamento no final de maio. Nas redes sociais, internautas especulam que Mharessa teria descoberto a infidelidade e repassado as informações à influenciadora.

"Melhor notícia. Ela sempre espionou ele. Virginia cercou e de forma que ela controlasse tudo", disse uma seguidora em um comentário nas redes sociais. "Mas está certo. Ela é amiga da Virginia, indicação dela. Com certeza não daria certo. E a Virginia está mais que certa. Ninguém merece ficar em casamento de fachada", escreveu outra seguidora.