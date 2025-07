Após treta com Fábio de Melo, produtor se pronuncia: "Desvalorização"

O produtor da banda católica foi às redes explicar a confusão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após uma confusão envolvendo o padre Fábio de Melo durante a apresentação musical na cidade de Nordestina, na Bahia, na quinta-feira, 26, o produtor da banda Ministério Sinal da Cruz foi às redes sociais para esclarecer o acontecido. Segundo Anderson Annds, a equipe do religioso teria impedido a banda católica de subir no mesmo palco que Fábio de Melo se apresentaria.

“Foram meses de trabalho intenso, ensaios e preparação para entregar um dos melhores shows da nossa história. Infelizmente, o que vivemos no dia do evento foi decepcionante e frustrante. Como produtor do Ministério Sinal da Cruz, senti que era meu dever esclarecer os fatos, não para atacar ninguém, mas para valorizar a verdade e defender o esforço de todos que fazem parte deste ministério”, disse ele

Na gravação, o produtor da banda Ministério Sinal da Cruz explicou que, assim que chegaram ao palco para montar os equipamentos, já foram impedidos pela equipe de Fábio de Melo de seguirem.

“O padre Lucivaldo, no qual temos muito carinho, convidou a gente para tocar na missa e logo depois fazer o show, como estava no card. Só que, desde que a gente chegou, tivemos alguns empecilhos… Quando nossa equipe chegou no palco para montar os equipamentos, a equipe do Fábio de Melo estava lá também e, basicamente, não deixaram a gente montar”, contou.

Ainda de acordo Anderson Annds, uma das pessoas chegou a ser arrogante com a banda: “Quando chegou o horário da missa, que a gente também ia tocar, eles não permitiram porque eles tinham que montar o equipamento deles. Um deles foi bem arrogante com a gente e falou: ‘Quem é o mais importante aqui hoje? Não é o Fábio de Melo?’. É uma desvalorização muito grande com o artista pequeno”, falou.

Ele acrescentou esclarecendo que algumas medidas foram tentadas para que todo mundo ficasse satisfeito, mas sem sucesso. “Poderia ter sido evitado, desde cedo a gente tentou conversar, ajustar a melhor maneira de não atrapalhar o show dele e nem a nossa participação na missa”, disse.