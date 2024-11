Ashton Kutcher tem nome ligado a crimes de Diddy: "Não posso contar"

Situação gerou discussões nas redes sociais, especialmente após uma entrevista antiga - Foto: Reprodução | CBS

Um dos nomes mais conhecidos do cinema, Ashton Kutcher vive um momento pessoal delicado após seu nome ser associado a Sean "Diddy" Combs, rapper e produtor musical, recentemente preso sob acusações de tráfico sexual e abuso de menores.

Segundo a imprensa americana, o astro de sucessos como “Efeito Borboleta” estaria "aterrorizado" pela possibilidade de ser envolvido nas polêmicas que cercam o amigo, com quem mantém uma amizade pública de quase 20 anos.

A situação gerou discussões nas redes sociais, especialmente após uma entrevista antiga em que Ashton evita comentar sobre as festas promovidas por Diddy, conhecidas por envolver figuras do entretenimento, consumo de drogas e sexo. Na ocasião, durante o programa Hot Ones em 2019, o ator comentou de forma vaga: "Tenho muita coisa que não posso contar... As histórias das festas do Diddy são bem estranhas de se lembrar".

Ainda segundo fontes, Ashton está decidido a manter-se em silêncio sobre o caso de Diddy. "Ele acredita que Diddy não hesitaria em mentir ou envolver outros para se livrar da prisão", comentou uma pessoa próxima ao ator. Há rumores de que Kutcher e a esposa Mila Kunis consideram se mudar para a Europa com os filhos Wyatt, de 9 anos, e Dimitri, de 7, em busca de tranquilidade e afastamento dos escândalos que marcaram sua carreira em Hollywood nos últimos tempos.