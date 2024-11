Sobrinho de Malafaia fala sobre vida ao lado de marido HIV positivo

Rodrigo e Leandro - Foto: Reprodução

O modelo Rodrigo Malafaia, sobrinho-netodo pastor Silas Malafaia, revelou detalhes de sua vida ao lado do marido, o ex-participante do "The voice Brasil" Leandro Bueno, que vive com HIV. Os dois estão juntos desde 2018 e se casaram em 2022.

"Hoje eu tenho muito menos chances de infecção sendo casado com uma pessoa que vive com HIV. Quando eu era solteiro e tinha vários parceiros, eu, provavelmente, transava com pessoas que viviam com HIV, que sabiam e não sabiam. Consequentemente, eu estava muito mais exposto. Porque uma pessoa que vive com HIV e não se trata, tem chances de transmitir o vírus", disse Rodrigo em uma postagem feita no Instagram.

"Hoje eu sou casado com uma pessoa que vive com HIV e é incapaz de me transmitir o vírus por ser indetectável. Então, qual a sua dúvida sobre a seguridade de se relacionar com uma pessoa que vive com HIV? Se ela for indetectável, ela vai ser a pessoa mais segura que você pode se relacionar. Porque ela, provavelmente, mantém uma rotina de exames melhor que a sua", completou.

Leandro descobriu ser portador do vírus após exame em 2017. Rodrigo soube da informação no dia em que foi pedido em namoro. O cantor falou pela primeira vez publicamente que é portador do vírus HIV num post feito em seu Instagram, em 2020.

"Ser gay e soropositivo num país que trata ambos os assuntos de forma tão distante e pejorativa, não é assim tão fácil. Pertenço a um grupo que aparenta sempre ter que viver atrás de um muro, tendo que medir as palavras, os trejeitos, omitir para ser 'aceito' e tentar se encaixar no que aparentemente é o ideal. Quantas pessoas você conhece que vivem com HIV? Eu posso te afirmar que muitas, mas você não sabe. E o motivo é muito claro. A falta de informação, o medo do olhar invasivo, a falta de diálogo, a falta de empatia", desabafou ele.

"O maior vírus que enfrentamos hoje é o da ignorância, e assim como o HIV ele também não tem cara, nem escolhe orientação sexual. Hoje eu uso da minha voz para contribuir que uma parcela da sociedade seja vista e respeitada como merece. Não tenha vergonha daquilo que você realmente é, e entenda os propósitos que o universo (ou Deus, como preferirem) coloca na sua vida. Suas diferenças te tornam ainda mais incrível!", finalizou.