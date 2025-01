Associação LGBTQIAPN+ processa Renata Fan por homofobia

- Foto: Reprodução / Pexels | Reprodução / Instagram

Renata Fan enfrenta críticas e uma ação judicial após publicar uma piada considerada homofóbica em suas redes sociais. Na postagem, a apresentadora do Jogo Aberto comentou uma montagem em que Pabllo Vittar aparece ao lado do ex-jogador Denílson, apresentada como "nova parceira" dele na Globo. Renata compartilhou o conteúdo dizendo: “Internet, sua danada! Chorei de rir! Sempre serei do time da zoeira”.

A Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo entrou com um processo criminal contra Renata, argumentando que a publicação reforça estereótipos prejudiciais. A cantora Pabllo Vittar também se manifestou, afirmando: “Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa ‘zoeira’”.

Renata Fan ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, que está em análise no Tribunal de Justiça de São Paulo.