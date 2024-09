Astro de k-pop é expulso do grupo após acusação de abuso sexual

A gravadora SM Entertainment anunciou a saída nesta quarta-feira, 28 - Foto: Divulgação/SM Entertainment

O astro de K-pop Taeil, membro do grupo NCT, foi removido da banda após ser acusado de envolvimento em um crime sexual não especificado. A gravadora SM Entertainment anunciou a saída nesta quarta-feira, 28, destacando a seriedade das alegações e confirmando que o cantor está cooperando plenamente com a investigação policial.

Esta é a quarta vez nos últimos anos que um membro do NCT deixa o grupo em meio a controvérsias. A gravadora enfatizou que discutiu o assunto com Taeil antes de tomar a decisão de sua saída. Confira o comunicado:

"Recentemente confirmamos que Taeil foi acusado em um caso de “crimes sexuais”. Sobre isso, reconhecemos que as questões são muito sérias e, com o desenrolar dos fatos, decidimos que ele não continuará suas atividades com o time. Conversamos com Taeil e decidimos que ele não fará mais parte do grupo.

Atualmente, Taiel está cooperando fielmente com a polícia. Compartilharemos declarações adicionais conforme a investigação avança."