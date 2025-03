Ator global abre canal de conteúdo adulto e preço surpreende

Carmo Dalla Vecchia - Foto: Divulgação

O ator Carmo Dalla Vecchia, de 53 anos, lançou um canal pago onde compartilha imagens exclusivas. Intitulado "Close Friends – melhores amigos do Viado da Família Brasileira", o espaço oferece assinaturas mensais por R$ 21,50 e trimestrais por R$ 60. A iniciativa segue a tendência de outras personalidades que utilizam plataformas privadas para divulgar conteúdos exclusivos aos seguidores.

Recentemente, o ator publicou uma prévia do material ao postar uma foto nu tomando sol, o que gerou grande repercussão nas redes sociais. No anúncio do canal, ele mencionou que os assinantes terão acesso a “alguns biscoitos”, sugerindo imagens mais descontraídas e sensuais.

Casado há 18 anos com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, Carmo costuma compartilhar momentos ao lado do marido e do filho, Pedro Rafael, de 5 anos. No Instagram, ele se define como o “Viado da Família Brasileira”.