Atriz de Chiquititas revela envolvimento com Júnior Lima; saiba quem é

A atriz Renata del Bianco, conhecida por interpretar Vivi na primeira versão brasileira de Chiquititas, abriu o jogo sobre o envolvimento que teve com Júnior Lima, irmão de Sandy. Em entrevista ao Picardia e ao Caos Podcast, revelou que o cantor foi seu primeiro crush e contou como fez para se aproximar dele.

“Meu primeiro crush foi o Júnior. Aí eu fiz, e passou”, disse a atriz, em tom descontraído. “Isso que é bom, né, cara? Gente, assim, eu não passo vontade. Se eu quero, eu vou atrás”, continuou.

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Segundo a ex-chiquititas, os dois se conheceram ainda crianças, nos bastidores do programa de Hebe Camargo, no SBT, mas só iniciaram o affair anos depois. Na época, uma fã compartilhou o contato do artista no MSN, antigo aplicativo de mensagens, e os dois começaram a conversar.

“Na verdade, a gente acabou se conhecendo porque eu mexi uns pauzinhos e uma fã me passou o MSN dele... Madrugadas conversando, rindo, dividindo silêncios que só quem cresce cedo demais entende”, contou.

A atriz ainda revelou que apesar da forte química entre eles, o relacionamento não chegou a se tornar sério.

“A química existiu. Não vou romantizar, nem negar. Ficamos algumas vezes. Mas o que sempre falou mais alto foi a cumplicidade”, afirmou.

Foto: (Facebook / Renata Del Bianco)

Júnior Lima apresentou atriz a músico

E a história não terminou por aí. Após o affair, os dois mantiveram a amizade e em seguida a atriz namorou Amon Lima, amigo de Júnior. Ela conta que foi o próprio cantor que os apresentou.

“Um dia ele me disse: 'Cara, eu gosto muito de você como amiga, mas eu não consigo pensar em termos um relacionamento, mas tem uma pessoa que talvez, se eu te apresentar, você vai se dar bem'”, relembrou.

"Ele me apresentou o Amon. E estava certo. Eu e Amon namoramos por dois anos. Às vezes, as pessoas não entram na nossa vida para ficar. Entram para nos conduzir”, concluiu.