Atriz famosa de Harry Potter fatura alto com fetiche por cabelo

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A atriz Jessie Cave, famosa por interpretar a personagem Lilá Brown nos três últimos filmes da franquia ‘Harry Potter’, investiu em fetiche por cabelo em uma plataforma online para sustentar a família e os quatro filhos.

Ela começou a postar os vídeos em uma plataforma de conteúdo adulto depois de desistir da atuação por causa da escassez de trabalhos.

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“Eu poderia me requalificar, mas não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Tive um colapso nervoso e pensei: ‘chega de atuação, desisto’. Mas também não temos dinheiro. Foi um momento de completo desespero”, afirmou ela.

Cave não publica conteúdos íntimos ou explícitos, mas sim gravações em que penteia os longos fios loiros, se fantasia de elfo ou como a própria personagem na história de bruxaria.

Segundo ela, “o cabelo é o personagem principal”. “É literalmente sobre cabelo: a textura do cabelo. O fetiche é muito, muito específico”, disse ela. A notícia é da revista americana People com informações do jornal britânico The Times.

Renda alta

A atriz contou que, no primeiro dia depois de postar o conteúdo, faturou cerca de £15.000 (cerca de R$ 102 mil). A renda que adquiriu em um ano superou todos os trabalhos como atriz juntos.

“Pensei que ganharia cinco mil, ficaria alguns meses na plataforma e isso me daria tempo para decidir o que faríamos. Mas já se passou mais de um ano e meio e realmente salvou nossas vidas”, contou.

Ela contou, no entanto, que, no ano passado, foi barrada de participar de uma convenção de ‘Harry Potter’ por estar na plataforma online, mesmo que não poste conteúdo explícito.

“Me disseram que era porque é um 'programa para toda a família e o OnlyFans tem ligação com pornografia'. Isso me deixou perplexa, já que alguns atores que participam de convenções (na verdade, a maioria dos atores) já fizeram séries e filmes com cenas de sexo e nudez. Eu só estou brincando com o meu cabelo!”, completou.