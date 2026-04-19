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PROTESTO

Banda faz protesto durante show contra guerra de Irã e Estados Unidos

O grupo criticou o posicionamento dos EUA em meios aos conflitos

Franciely Gomes
Por

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Registro do protesto feito pela banda
Registro do protesto feito pela banda -

A banda The Strokes surpreendeu o público durante seu show no festival Coachella, neste sábado, 18, no Texas. O grupo encerrou a apresentação fazendo críticas às guerras promovidas pelos Estados Unidos em diversos países, incluindo o Irã.

Os artistas detonaram o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, e a Israel, que também tem participado ativamente do confronto no Oriente Médio, enviando bombas e soldados para o território iraniano.

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A crítica foi feita durante a música “Oblivius”, onde eles exibiram imagens no telão de LED com dados do Ministério de Ciência e Tecnologia do Irã sobre as universidades iranianas atingidas durante a guerra.

Até o momento, a equipe do festival norte-americano não se manifestou publicamente sobre a postura da banda durante o show.

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Tags:

Coachella estados unidos Irã

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