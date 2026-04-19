PROTESTO
Banda faz protesto durante show contra guerra de Irã e Estados Unidos
O grupo criticou o posicionamento dos EUA em meios aos conflitos
A banda The Strokes surpreendeu o público durante seu show no festival Coachella, neste sábado, 18, no Texas. O grupo encerrou a apresentação fazendo críticas às guerras promovidas pelos Estados Unidos em diversos países, incluindo o Irã.
Os artistas detonaram o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, e a Israel, que também tem participado ativamente do confronto no Oriente Médio, enviando bombas e soldados para o território iraniano.
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A crítica foi feita durante a música “Oblivius”, onde eles exibiram imagens no telão de LED com dados do Ministério de Ciência e Tecnologia do Irã sobre as universidades iranianas atingidas durante a guerra.
This takes courage…— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) April 19, 2026
The Strokes closed their Coachella set flashing images of the governments the CIA has overthrown, the leaders the US has assassinated including MLK 👀, the war crimes the US is committing in Iran, and the genocide Israel is committing in occupied Palestine. pic.twitter.com/9HnvgX1aUh
Até o momento, a equipe do festival norte-americano não se manifestou publicamente sobre a postura da banda durante o show.
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