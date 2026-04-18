Salvador recebe novo show internacional após Guns N’ Roses

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A banda Guns N’ Roses arrastou uma multidão na capital baiana - Foto: Reprodução | Instagram

Salvador será palco para mais uma apresentação internacional no mês de abril. Após o sucesso do show da banda Guns N’ Roses, a cidade receberá a turnê Way Better World Tour: Global Warming, com artistas do gênero musical K-Pop, nesta terça-feira, 21.

Considerada uma das maiores turnês internacionais de K-pop da atualidade, a apresentação acontece no Teatro Faresi, localizado no bairro de Ondina, na área nobre da capital baiana.

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Os ingressos podem ser adquiridos de forma online e custam valores variados entre R$ 120 e R$ 620, com setores que dão acesso a maior proximidade com os cantores.

K-Pop pelo Brasil

A turnê passou por 13 cidades brasileiras nas últimas semanas e por outros países da América do Sul, como Argentina, Chile e Uruguai, atraindo uma multidão de fãs durante as apresentações.

Em entrevista ao portal A TARDE, o diretor da K-Beat, Junwon Park, afirmou que busca levar o K-Pop para diversos espaços do mundo. “É muito importante levar o K-POP para lugares onde há fãs, mas para onde normalmente os artistas não vão. Será uma oportunidade imperdível para as pessoas conhecerem um estilo de K-POP autêntico e inovador”, explicou.