BBB 25: atriz famosa e marido são cotados para a próxima edição

Rodeado de mistério e expectativas, o Big Brother Brasil 25 tem como uma das principais novidades a participação de duplas, que podem ser formadas por casais, parentes e amigos. E parece que duas pessoas já estão sendo cotadas para integrar o elenco da próxima edição.

Segundo o Extra, uma delas é a atriz Priscila Fantin e a outra o seu marido, Bruno Lopes. As negociações com a famosa já estariam avançadas e vêm acontecendo desde o BBB 24. Priscila teria sido convidada por Boninho, agora ex-diretor do programa, após vencer a Dança dos Famosos do Domingão com Huck em 2023.

Ao longo da sua carreira, Priscila estrelou diversas novelas na Rede Globo, entre elas ‘Alma Gêmea’, em 2005, que está no ar novamente no ‘Vale a pena ver de novo’. Atualmente, a atriz não possui contratos na televisão, e seu último trabalho na emissora foi ‘Êta mundo bom’, no ano de 2016.