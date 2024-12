Bebê à bordo? Raquel Brito surge em foto e web aponta gravidez; veja

Raquel Brito, ex-Fazenda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, Raquel Brito, surgiu em uma foto nas redes sociais e os internautas apontaram gravidez nesta terça-feira, 17. A baiana, de 24 anos, passou por uma cirurgia recentemente.

“Deve estar no mínimo com uns 5 meses já, pelo tamanho da barriga”, disse um internauta. “A Raquel Brito está grávida, meu Deus”, disse mais um. “Por isso que ela saiu do programa então”, opinou outro.

Veja a foto:

Raquel Brito | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na última quarta-feira, 11, Raquel retirou o excesso de gordura que ela tem localizada abaixo do queixo. “O resultado está babado. O sonho realizado. Estou ansiosa para ver o resultado”, disse ela nos stories do Instagram.

Já na terça-feira, 10, Raquel usou as redes sociais para mostrar as mudanças no corpo após um procedimento estético. Ela informou que eliminou 1,1 kg com um tratamento de detox ortomolecular e mostrou o antes e o depois.