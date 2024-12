Se arrependeu? Davi pede desculpas após criticar concurso de sósias

Davi chegou a dizer que entraria com medidas cabíveis contra os responsáveis pelo evento - Foto: Reprodução | TV Globo

O campeão do BBB 24, Davi Brito, se arrependeu de ter criticado o concurso de sósias dele que vai acontecer na Universidade Federal da Bahia (UFBA). O baiano chegou a dizer que era uma “falta de respeito”. Além disso, ele disse que entraria com medidas cabíveis contra os responsáveis pelo evento.

Mas Davi voltou atrás e se desculpou. O ex-motorista por aplicativo afirmou não saber que se trata de uma homenagem. “Eu não sabia. Eu estou tão cansado de ser atacado na internet, tão cansado, que eu estou cismado com tudo. As pessoas tem um mal contra a minha vida, muito grande, que tudo que acontece eu ando assustado. E eu estou evitando o máximo sair em polêmica”, iniciou.

Ele continuou: “Saiu uma matéria sobre esse concurso. Infelizmente, eu não sabia que isso era uma homenagem. Eu não ando no mundo de internet. Se fizeram isso para me homenagear, agradeço, [mas eu] não sabia. Realmente eu não sabia. Eu vim aqui pedir desculpas”.

Davi disse ainda que vai marcar presença no evento como jurado. “Estou passando aqui para falar com vocês, vim pedir desculpas porque eu não sabia. E assim, vamos para cima, se tiver esse concurso, eu vou aparecer lá para dar essa moral para a galera, vou aparecer para ser jurado do concurso”.

Fazer concurso de sósias de famosos é a nova onda do momento e já ganhou edições para encontrar sósias do escritor Machado de Assis, dos atores Timothée Chalamet, Paul Mescal, Wagner Moura, Fernanda Torres e de Selton Mello.

O concurso vai acontecer no dia 19 de dezembro, a partir das 16h30 no vão da Biblioteca Central da UFBA. O prêmio? Essa é a parte mais inusitada, pois será um kit calabresa.