Bebê é agredida em público após ser confundida com boneca reborn; veja

O agressor foi preso em flagrante - Foto: Reprodução | Amazon

Uma bebê de 4 meses foi agredida em público por um homem de 36 anos que confundiu a criança com uma boneca ‘reborn’. O caso aconteceu na noite de quinta-feira, 5, em Belo Horizonte (MG). O agressor foi preso em flagrante.

O homem e os pais da bebê, que não se conheciam, estavam em um trailer de lanches na praça Savassi, na avenida Getúlio Vargas, segundo informações repassadas pela mãe aos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Em determinado momento, o homem se aproximou quando a família estava saindo, começou a brincar com a menina e a perguntar se ela era “de verdade”. Porém, mesmo após o pai confirmar que não era uma boneca hiper-realista, o agressor continuou insistindo que sim.

A bebê era carregada pela mãe, de 25 anos, quando o homem deu um tapa na cabeça da menina, causando um inchaço na região da orelha. Pessoas que presenciaram a cena derrubaram o agressor no chão e o detiveram até a chegada da polícia.

Ele teve ferimentos leves, foi levado para uma UPA e, na sequência, encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente. O homem disse às autoridades que o casal usava um bebê reborn para furar a fila.

De acordo com ele, isso teria gerado sua revolta e decidiu agredir a criança “de forma consciente”. O agressor, que foi preso em flagrante por lesão corporal, relatou não fazer uso de medicamentos controlados, mas disse ter ingerido bebidas alcoólicas momentos antes. A polícia, no entanto, afirmou que havia “sobriedade” em suas falas e ações.

O agressor permanece preso?

Ele foi ouvido na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher e teve a prisão ratificada. O caso foi encaminhado à Justiça, o agressor passou por audiência de custódia na sexta-feira, 6, e foi solto por decisão judicial.

A decisão entendeu que não havia requisitos legais para prisão preventiva, uma vez que o crime tem pena inferior a quatro anos. Ele deverá pagar fiança no valor de R$ 4,5 mil.

O que aconteceu com a bebê?

A bebê foi atendida no Hospital João XXIII e foi liberada na tarde dessa sexta-feira. O estado de saúde da vítima não foi divulgado pelo hospital.

A Justiça pediu detalhes sobre estado de saúde da criança ao hospital com “máxima urgência”. A juíza da Central de Audiência de Custódia justifica que a informação seria importante para a audiência de custódia do suspeito.

Imagens mostram agressor sendo contido

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito sendo contido por testemunhas no local da agressão e recebendo chutes até o momento em que ele se senta no chão. Nas imagens, o pai do bebê atinge o agressor com uma cadeirada.

O que mais os vídeos revelam?

A agressão ocorreu às 23h39 da última quinta-feira. As imagens mostram o suspeito se aproximando e fazendo movimentos bruscos próximo à criança, como é possível ver no vídeo acima.

Veja o vídeo: