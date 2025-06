Bela Gil cai no choro ao falar sobre tratamento de Preta Gil

Preta Gilestá tratando o câncer nos EUA - Foto: Reprodução | Instagram

Bela Gil não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre o tratamento de sua irmã, a cantora Preta Gil. A chef de cozinha elogiou a força e ancoragem da artista, que se mudou para os Estados Unidos para buscar a cura para o câncer, que se espalhou por quatro áreas do seu corpo.

“Ela é uma mulher muito forte, que sempre me inspirou. Eu era a bonequinha dela quando criança, temos mais de dez anos de diferença”, disse ela durante um bate papo no programa Saia Justa, do GNT.

A herdeira de Gilberto Gil ainda afirmou que fica muito mal com o sofrimento da irmã. “Acho que das piores coisas que tem na vida é ver quem você ama sofrer de algum jeito. E essa doença é muito cruel, traz muito sofrimento para a vida dela, muito enjoo, mal-estar”, disparou.

Bela também aproveitou para mandar um recado para Preta. “Irmã, eu te amo muito. Estou longe, mas daqui a pouco estaremos pertinho de novo. Só queria te mandar mais uma vez o meu amor e dizer que você é das mulheres mais maravilhosas e das minhas maiores inspirações”, concluiu.

E essa declaração da @belagil para @pretagil? É lindo de ver tanto amor e admiração entre irmãs❤️ #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/deXRy90HqF — Canal GNT (@canalgnt) June 19, 2025

Tratamento da doença

Preta Gil segue enfrentando com determinação mais uma etapa do tratamento contra o câncer colorretal, diagnosticado em 2023. Atualmente nos Estados Unidos, a cantora iniciou um novo ciclo de quimioterapia e compartilhou o momento com os seguidores nesta quarta-feira, 18.

Por meio dos stories no Instagram, Preta publicou uma foto deitada em uma cadeira de hospital, pronta para receber a medicação. Na legenda, ela escreveu: “Mais uma dose, é claro que eu estou afim”, fazendo referência à música Por Que a Gente É Assim?, de Cazuza.

Desde que revelou a nova fase do tratamento, a artista tem recebido uma onda de mensagens de apoio e boas energias nas redes sociais. Seguidores de todas as partes do Brasil têm deixado palavras de fé, correntes de oração e manifestações de carinho em suas publicações.