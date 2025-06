Nos EUA, Preta Gil inicia nova fase de tratamento contra o câncer

Preta Gil embarcou para os Estados Unidos na busca por novas alternativas médicas - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil segue enfrentando com determinação mais uma etapa do tratamento contra o câncer colorretal, diagnosticado em 2023. Atualmente nos Estados Unidos, a cantora iniciou um novo ciclo de quimioterapia e compartilhou o momento com os seguidores nesta quarta-feira, 18.

Por meio dos stories no Instagram, Preta publicou uma foto deitada em uma cadeira de hospital, pronta para receber a medicação. Na legenda, ela escreveu: “Mais uma dose, é claro que eu estou afim”, fazendo referência à música Por Que a Gente É Assim?, de Cazuza.

Desde que revelou a nova fase do tratamento, a artista tem recebido uma onda de mensagens de apoio e boas energias nas redes sociais. Seguidores de todas as partes do Brasil têm deixado palavras de fé, correntes de oração e manifestações de carinho em suas publicações.



Durante o programa Encontro com Patrícia Poeta, exibido recentemente na TV Globo, a atriz Carolina Dieckmann se emocionou ao falar da amiga.

"Hoje é um dia muito emocionante pra mim, Patrícia. Hoje a Preta começa um novo momento no tratamento dela lá nos Estados Unidos. Eu queria pedir pra todo mundo que gosta da Preta pra botar aquela força, aquela energia, aquela oração. Seja no que você acredita. A gente tá muito confiante", declarou Carolina, visivelmente abalada.

Tratamento fora do Brasil

Após esgotar as opções de tratamento disponíveis no país, Preta Gil embarcou para os Estados Unidos na busca por novas alternativas médicas. No início da nova etapa, em 10 de junho, ela apareceu nas redes ao lado de amigas e com um semblante mais tranquilo.

“Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam”, afirmou a cantora.