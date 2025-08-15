Menu
EITA!

Bell Marques passa mal e é carregado em corrida; veja

Vídeo do momento em que Bell passa mal viralizou nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

15/08/2025 - 10:15 h
Bell Marques passa mal em corrida
Bell Marques passa mal em corrida -

O cantorBell Marques passou mal durante a Corrida 100% Você, realizada na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 15. O evento, promovido pelo próprio artista, reuniu fãs e corredores.

O artista, que tem 72 anos, teve um mal-estar quando cruzava a linha de chegada de um percurso de 10 quilômetros. Ele recebeu apoio de outros corredores que estavam próximos.

Pouco depois da prova, usou as redes sociais para contar o que aconteceu e tranquilizar os seguidores. Segundo ele, “o estômago ficou ruim” após a refeição.

“Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, passei, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo, a corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!”, disse o cantor.

Após o mal-estar, Bell afirmou que está bem e manteve o show que ocorre logo após a prova. A Corrida 100% Você é organizada por uma empresa do cantor e realiza eventos esportivos em diversas cidades brasileiras.

Veja o momento em que Bell Marques passa mal:

Vai se aposentar?

Em entrevista ao Portal A TARDE, Bell respondeu ao questionamento que tem sido feito de forma frequente a ele nos últimos anos: sua possível aposentadoria. Em um desabafo sincero à reportagem, o cantor garantiu que não pensa em parar de cantar no momento, pois a música e o trabalho são o que o movem.

“Não é algo que passa pela minha cabeça ainda. Me sinto bem, 100%, na melhor fase da minha carreira e num momento muito especial com a família e com os negócios, então, estou curtindo o presente, sem pensar nesse futuro específico. Enquanto eu estiver bem, vou fazer o que amo”, concluiu.

