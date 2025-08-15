EITA!
Bell Marques passa mal e é carregado em corrida; veja
Vídeo do momento em que Bell passa mal viralizou nas redes sociais
Por Edvaldo Sales
O cantorBell Marques passou mal durante a Corrida 100% Você, realizada na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 15. O evento, promovido pelo próprio artista, reuniu fãs e corredores.
O artista, que tem 72 anos, teve um mal-estar quando cruzava a linha de chegada de um percurso de 10 quilômetros. Ele recebeu apoio de outros corredores que estavam próximos.
Pouco depois da prova, usou as redes sociais para contar o que aconteceu e tranquilizar os seguidores. Segundo ele, “o estômago ficou ruim” após a refeição.
“Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, passei, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo, a corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!”, disse o cantor.
Após o mal-estar, Bell afirmou que está bem e manteve o show que ocorre logo após a prova. A Corrida 100% Você é organizada por uma empresa do cantor e realiza eventos esportivos em diversas cidades brasileiras.
Veja o momento em que Bell Marques passa mal:
O Bell Marques passando mal e sendo carregado pelos seguranças até a linha de chagada em uma corrida de rua pic.twitter.com/68xrPG1719— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 15, 2025
Em entrevista ao Portal A TARDE, Bell respondeu ao questionamento que tem sido feito de forma frequente a ele nos últimos anos: sua possível aposentadoria. Em um desabafo sincero à reportagem, o cantor garantiu que não pensa em parar de cantar no momento, pois a música e o trabalho são o que o movem.
“Não é algo que passa pela minha cabeça ainda. Me sinto bem, 100%, na melhor fase da minha carreira e num momento muito especial com a família e com os negócios, então, estou curtindo o presente, sem pensar nesse futuro específico. Enquanto eu estiver bem, vou fazer o que amo”, concluiu.
