Belo reage a citação no BBB 25 após Maike o chamar de sogro; confira

Belo, Giovanna e Maike - Foto: Reprodução

O cantor Belo se manifestou nas redes sociais após ser mencionado em uma conversa entre os participantes Giovanna e Maike no Big Brother Brasil 25. No domingo, 19, durante um bate-papo no Quarto Fantástico, Giovanna emocionou ao falar sobre sua relação familiar e como Belo desempenhou um papel paterno em sua vida.

“Meu pai de sangue, eu não tenho muito contato com ele. Quando vim morar no Rio, com 10 anos, ele veio acho que três vezes só para me ver, e o Belo ficou sendo meu pai”, compartilhou Giovanna, que é irmã de Gracyanne Barbosa, ex-esposa do cantor.

Leia:

>>> Gracyanne desafaba sobre falta de sexo no BBB: "Eu gosto todo dia"

>>> Saiba tudo que aconteceu no primeiro Sincerão do BBB 25

>>> Gracyanne vivia romance com advogado baiano antes do BBB; saiba mais

Durante a conversa, o brother Maike reagiu surpreso: “Belo que é seu pai? Então meu sogro vai ser o Belo?”. Giovanna confirmou, e o brother comentou: “Sou apaixonado pelo Belo, hein". O momento foi compartilhado nas redes sociais de Giovanna e rapidamente chegou até Belo, que reagiu com bom humor. Em um comentário com emojis de risada, ele escreveu: “Vamos ver, vamos ver”. Mais tarde, em um storie, o pagodeiro continuou a interação com outra brincadeira: “Ele tá querendo um derê”.

Ainda no reality, Maike questionou Giovanna sobre o ciúme do cantor. “Ele é, e ele faz várias perguntas. Ele fala ‘se magoar ela, esquece que eu existo’. É porque ele quer meu bem, né”.