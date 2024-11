Bianca Andrade surge em clima de romance com cantor famoso; veja

Bianca anunciou o fim do namoro com o modelo italiano Luca Daffrè há dois meses - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, foi flagrada em clima de romance com o cantor Vitor Kley, durante o show de Liniker, que aconteceu no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite da última quarta-feira, 13.

A dupla, que estava em um camarote privado da casa de shows, chamou atenção pela proximidade e, principalmente, pela intimidade.

Boca Rosa foi flagrada em clima de romance com o cantor Vitor Kley | Foto: Reprodução | X @siteptbr

Bianca anunciou o fim do namoro com o modelo italiano Luca Daffrè há dois meses. Já Kley está solteiro desde 2022, quando anunciou o fim do relacionamento com a atriz portuguesa Carolina Loureiro, com quem namorava desde 2019. Ele ainda foi apontado como affair de Priscilla Alcântara.