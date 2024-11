Homem faz tatuagem com rosto de Léo Santana no braço e viraliza

Léo Santana foi homenageado de forma inusitada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um fã de Léo Santana resolveu demonstrar todo o amor e admiração pelo artista com uma tatuagem do rosto do cantor em seu braço. No entanto, a homenagem acabou gerando uma enxurrada de comentários e piadas nas redes sociais.

O jovem, que já fez uma homenagem ao artista baiano, planeja fazer uma terceira tatuagem para demostrar o quanto é fã do dono do hit "Zona de Perigo".

Apesar de estar feliz com o resultado, os internautas acharam que o desenho ficou bem longe da aparência real baiano e brincou que o Léo Santana do braço do fã parecia mais um personagem de desenho animado.

Nos comentários, os seguidores reagiram. "Aí no caso Léo já está coroa, né", brincou uma pessoa. "É bom que o tatuador já prevê o futuro de como o Léo estará", disparou outra, aos risos. "Léo Santana depois do derrame", completou um terceiro.