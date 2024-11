Léo Santana e Lore Improta fazem investimento milionário em projeto

Léo Santana e Lore Improta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Léo Santana e Lore Improta fizeram um investimento de R$ 10 milhões em um projeto. Agora, o casal faz parte do grupo de investidores da Topway, indústria brasileira de alimentação saudável. A marca, que já existe há quatro anos, é de Lucas Lucco, Gustavo Rosa e Ricardo Rocha.

A empresa tem como foco produtos sem açúcares, enriquecidos com vitaminas, e focados no bem-estar físico e mental, que prometem melhorar, por exemplo, a ansiedade, o sono e a imunidade.

Lore deu detalhes da nova empreitada em entrevista à revista Exame. “A motivação para investir na Topway surgiu porque, além de termos esse estilo de vida voltado para treino, saúde, academia e dança, a empresa se conecta com algo muito importante para nós: a saúde mental. Sempre falamos sobre estar conectados com nossa mente e buscar nossa paz interior. Então, realmente foi o combo perfeito. Já estávamos querendo investir em algo com propósito, e a Topway nos ofereceu isso”, contou.

Este é o primeiro investimento do casal como pessoa jurídica fora da música e do marketing digital, segundo a publicação. A dupla projeta um faturamento de R$ 100 milhões nos próximos anos.

A ideia da marca com a chegada de Léo e Lore é lançar novas categorias em 2025 e fortalecer sua presença no mercado de alimentos e bebidas. Para a dançarina, “o investimento de R$10 milhões reflete nossa confiança no potencial da Topway”.

“Vamos nos envolver profundamente, promovendo os produtos de forma autêntica e engajando o público de maneira genuína. As redes sociais e o boca a boca serão essenciais. Parte do investimento será direcionada à ampliação do estoque e à compra de insumos, o que permitirá o crescimento da empresa em escala”, completou Lore.