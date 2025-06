Biergarten volta ao Trapiche Barnabé exaltando suas raízes

- Foto: Divulgação Agência LK

No dia 19 de julho, a partir das 16h, o Biergarten está de volta ao Trapiche Barnabé, trazendo toda a essência de um dos eventos mais queridos de Salvador. Com o tema "Pra quem é raiz, o rolê é Bier", essa edição celebra quem acompanha o projeto desde os primeiros encontros, resgatando o espírito original que fez do Bier uma tradição na cidade.



Idealizado e produzido pela Feed Experience Hub, o evento reúne cervejas artesanais, comidas deliciosas e música ao vivo em um cenário único no coração do Comércio. O Trapiche, com sua arquitetura marcante e vista privilegiada, será novamente palco de encontros memoráveis e descontração ao pôr do sol.

A curadoria musical ainda será anunciada, mas o clima já está definido: pode esperar aquele som que mistura reggae, rock, pop rock e MPB, do jeitinho que o público raiz gosta.

Os ingressos já estão à venda na Sympla e também poderão ser adquiridos no local.