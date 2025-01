Bruna Biancardi faz revelação surpreendente envolvendo sua família

Bruna Biancardi surpreendeu os seguidores - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao usar as redes sociais para fazer uma revelação envolvendo a sua família. A mãe de Mavie recebeu um presente de sua melhor amiga, Adenacia Anastácia, e isso trouxe à tona memórias de uma fase difícil, quando Bruna admitiu ter perdido a fé em sua própria família.

O presente em questão foi um enfeite de porta personalizado com as iniciais “NJ & BB”, uma referência ao relacionamento da influenciadora com Neymar Jr. O mimo incluía também um trecho da passagem bíblica de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor verdadeiro.

Na oportunidade, Bruna agradeceu à amiga pelo apoio durante os momentos difíceis. Ela revelou que foi Adenacia quem a incentivou a não desistir de sua família e a confiar em Deus.

“Obrigada por sempre ter me dado forças e acreditado na minha família, até quando eu já não acreditava mais! Por ter me ensinado a confiar e esperar em Deus”, escreveu Bruna.