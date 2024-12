Bruna Biancardi rebate críticas sobre declaração à filha: "Aceitem"

Internautas acusaram Bruna de provocar polêmica desnecessária. - Foto: Reprodução | Instagram

Nesta quinta-feira, 28, Bruna Biancardi usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo emocionante sobre sua filha, Mavie, onde a influenciadora reafirmou que a pequena foi planejada durante seu relacionamento com Neymar. A declaração, no entanto, gerou reações negativas de internautas, que acusaram Bruna de provocar polêmica desnecessária.

Em resposta às críticas, a influenciadora foi direta: "Chato é esse tipo de comentário, preguiça desse papo. Agora virou crime eu falar que minha filha foi planejada? Aceitem, isso não é um pecado e eu sempre falei isso. Ela foi, mas, se não tivesse sido, seria amada da mesma maneira", disparou.

Não se deixando abalar, Bruna seguiu seu desabafo, ironizando a situação com um emoji de risada: "Quando foi que eu escrevi que só é filho se for desejado? Querem sempre arrumar confusão com tudo. Depois atualiza pra mim a listinha do que eu posso e não posso fazer/falar, porque cada hora é uma coisa nova."

O vídeo emocionante traz momentos especiais de Mavie acompanhados por uma narração do chá revelação feito por Davi Lucca, primogênito de Neymar. "Você é tão amada, filha, foi tão desejada", escreveu Bruna, destacando o carinho por sua filha.

